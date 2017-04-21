Антикорупційна прокуратура проситиме для Мартиненка арешт і заставу в 300 мільйонів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти екс-нардепа Миколу Мартиненка під варту на 60 діб, з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.

Про це сказав журналістам у п'ятницю керівник САП Назар Холодницький.

"Позиція прокуратури наступна – будемо просити суд про обрання запобіжного заходу тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн. Чому така сума? Так ми оцінюємо роль кожного зі співучасників у вказаній схемі", - сказав керівник САП.

Він пояснив, що це лише перший етап процесу.

"Слідством зібрано достатньо даних для оголошення підозри. Тепер починається кримінальний процес для доведення цієї справи до суду і складення обвинувального акту. Законом передбачено 2 місяці, щоб детективи зібрали всі докази… і скерували обвинувальний акт до суду".

Холодницький нагадав, що 20 квітня Мартиненку було оголошено підозру. 21 квітня погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу. Зараз із ним ознайомлюється сторона захисту. Керівник САП спрогнозував, що після обіду клопотання буде спрямовано до Солом'янського районного суду Києва.

Він підкреслив, що попри маніпулятивні заяви "деяких фейсбукерів", наразі невідомо, який суддя буде розглядати це клопотання.

Керівник САП зазначив, що сторону обвинувачення у справі будуть представляти прокурори САП Роман Симків і Андрій Перо, які також займаються справою відстороненого глави ДФС Романа Насірова.