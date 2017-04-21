Детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП «СхідГЗК»

20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали другу особу, Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. В даний момент вирішується питання повідомлення затриманого про підозру.

За версією слідства, затриманий забезпечував координацію між компанією-посередником та ДП "СхідГЗК". Ця особа також відома як фігурант іншого кримінального провадження щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 205 мільйонів гривень, розслідування якого детективи НАБУ завершили у грудні минулого року. Наразі справа ПАТ «ОПЗ» розглядається у суді, а зазначена особа має статус обвинуваченого.

Нагадуємо, що 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата України, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка , за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») КК України.