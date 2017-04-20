В Україні потрібно чітко розмежувати повноваження гілок влади, - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликає в рамках Конституційної реформи і реформи державного управління чітко розмежувати повноваження гілок влади і закріпити виконавчі повноваження за виконавчою гілкою влади. Про це Глава Уряду сказав в ефірі телеканалу «24 канал».

«Дуалізм у владі треба прибирати. Реформа 2004 року - «напівкрива», Президент і Парламент мають розмиті компетенції і вони перетинаються. А треба зробити правильно систему управління, - сказав Глава Уряду. - Треба аби Уряд, і Президент, і Парламент отримали баланс і противаги, і в кожного мають бути свої повноваження. Виконавчі повноваження мають бути сконцентровані у виконавчій гілці влади».