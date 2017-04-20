Східні області засипало рекордною кількістю снігу

У центальных і східних областях України пройшов сніг, місцями випало до 24 см опадів. В Дніпрі, Запоріжжі та Харкові скасовували авіарейси, від вітру там падали дерева. У кількох областях сотні населених пунктів залишилися без світла, за інформацією ДержНС.

"Станом на 6:18 снігопад (в Харкові - ред.) вже припинився. Дороги розчистили - вночі працювали близько 100 одиниць техніки. У квартирах дуже холодно. У міськраді запевнили, що сьогодні вже електротранспорт повинен ходити за планом і без затримок. Також у місті повалено понад 2 тис. дерев та 4,5 тис. гілок", - передає кореспондент Телеканалу 112.

Харків засипало рекордною кількістю снігу - синоптики кажуть, що по області товщина снігового покриву місцями досягла 24 см, в центрі снігу дещо менше - до 18 см, також уточняє ТСН.

За інформацією Ігоря Лупандіна, начальника прес-служби ДСНС Харківської області, за вчорашній день зафіксовано 25 випадків обриву проводів електромереж, коли їх відремонтують, невідомо. Вітром повалило більше тисячі дерев, деякі падали на автомобілі - пошкоджено 12 машин.

"Всі служби – аварійні, комунальні, рятувальники, виконують свою роботу без зупинок. Це тривало і вночі. Починаючи з 1:00 ночі до ранку наші підрозділи не залучалися до робіт, які пов'язані з наданням допомоги автотранспорту, в тому числі і по прибиранню дерев, які впали", - зазначив Лупандін.

В службі уточнили, що ситуація контрольована, проводиться постійний моніторинг.

Варто відзначити, що міжміські траси засипало снігом - багато автомобілів вже на літній гумі, тому аварійність підвищилася. Через негоду поліція частково обмежила рух вантажівок.

У Запоріжжі через негоду закрили міжнародний аеропорт. В результаті негоди в тут також повалені більше чотирьохсот дерев, пошкоджено автомобілі, лінії електропередач. Через похолодання в місті призупинили заняття в школах. Влада видала розпорядження відновити постачання тепла в лікарні і дитсадки.

Також через похолодання опалення включили в Івано-Франківську, Львові, Тернополі. Місцева влада призупинила навчальний процес у школах Харківської області та Миколаєві.