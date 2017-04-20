Суд ООН зобовязав Україну і Росію виконувати Мінські домовленості

Суд визнав свою юрисдикцію для розгляду справи.

Він зобов‘язав Росію відмовитися від дій, які можуть мати ознаки дискримінації щодо кримських татар і українців у Криму. Суд вимагає скасувати заборону Меджлісу, а також надати можливість кримським татарам здобувати освіту українською мовою.

Водночас суд поки що не задовольнив вимоги України стосовно припинення Росією фінансування тероризму на Донбасі через брак доказів.

“Російська Федерація повинна утриматися від збереження чи нав‘язування обмежень кримськотатарській спільності на збереження її представницьких органів, включно з Меджлісом”, - сказав суддя Ронні Абрахам.

Суд ООН зобов‘язав Україну і Росію цілком виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

МЗС України назвало конструктивним підхід суду до розгляду справи.

Заступник міністра закордонних справ України Олени Зеркаль повідомила, що Україна надаватиме інші докази на різних стадіях розгляду позову.