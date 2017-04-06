Посли ЄС голосуватимуть за безвіз для України 26 квітня

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), затвердить безвіз для України 26 квітня.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для України. За проголосували 521, проти – 75, утрималися – 36. Посли ЄС голосуватимуть 26 квітня", – написав він.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС.

Перед затвердженням Радою ЄС за безвіз, за процедурою, мають проголосувати посли ЄС.

Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня, інформує Європейська правда.