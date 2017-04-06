Поліція затримала вісьмох учасників конфлікту в центрі Полтави

Учора, 6 квітня, близько 19:00 біля арки на вулиці Соборності, 37 у центрі Полтави зібралися на мітинг до 50 осіб. Згодом кількість мітингувальників зросла і перевищила 300 осіб. Під час мітингу постраждали троє осіб, один з них – поліцейський. Правоохоронці затримали вісьмох найбільш активних учасників конфлікту. Активного протистояння у результаті дій поліції не виникло.

Захід розпочався мирно. Люди стояли з плакатами та словесно виказували невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестуючими виникла бійка.

Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, інша – ушкодження голови (ймовірно, ударом дерев'яною палицею). Також травмований патрульний поліцейський (удари в обличчя, ймовірно, перелом носа).

Усі троє потерпілих каретами швидкої допомоги доставлені до місцевих лікарень.

З метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і несли службу на місці події. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров'ю оточуючих громадян. Активного протистояння вдалося уникнути.

Поліція загалом затримала вісьмох найактивніших представників обох сторін. Особи цих людей та всі обставини правопорушення встановлюються. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, мітингувальники протестували проти забудови.