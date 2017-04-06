Сьогодні в Європарламенті голосуватимуть за безвізовий режим для України

Наступним кроком стане прийняття цього рішення Європейською Радою. Де-факто безвізовий режим почне діяти для українців через 20 днів після публікації відповідного документа в «Офіційному віснику» ЄС. Як раніше заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, статися це може вже в травні.

Громадяни України отримають можливість в'їжджати в більш ніж 20 країн Європи з діловими і туристичними цілями. Працевлаштування в ЄС нові правила передбачати не будуть. Термін перебування при цьому обмежать трьома місяцями протягом півроку. Для перетину кордону необхідно буде мати біометричні паспорти.

Раніше безвізовий режим був схвалений для громадян Грузії, він вже вступив у силу.