Уряд профінансує всі дорожні роботи

Кабінет Міністрів України в рамках виконання бюджетних програм та програм оновлення дорожнього господарства профінансує всі витрати і забезпечить виконання всіх запланованих дорожніх робіт, але при цьому наполягає на повній прозорості використання коштів і якісній організації виробничих процесів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На цей рік виділено 30 млрд грн. Всі роботи будуть профінансовані. 15 млрд грн будуть виділені через бюджет, ще 15 млрд грн - через репрофайлінг ОВДП. Окрім того, ми продовжили експеримент з фінансування дорожніх робіт за рахунок перевищення платежів по митницям, - сказав Володимир Гройсман. - Але на що треба звернути увагу? На якісну організацію дорожніх робіт, на те, аби створити програму ремонту доріг на 2018-2022 рік, оскільки з 2018 року працюватиме Дорожній фонд, та на прозоре використання коштів, аби нічого не вкрали".

При цьому Глава Уряду зауважив, що за 5-7 років українські дороги можна зробити кращими.