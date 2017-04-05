АТО: ситуація загострюється

Ситуація в районі проведення АТО загострюється. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму «Тиші» не дотримуються. За минулу добу зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України.

Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут, з мінометів калібру 82мм, ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Позиції під Мар’їнкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. З озброєння БМП противник гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкиного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер.

Крім того, вчора, під Мар’їнкою, відбулось бойове зіткнення з ДРГ противника. Сталось це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї після чого противник відійшов.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів – по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Невельського. З великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам’янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівка та Пісками. В районах Опитного та Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, зафіксовано найменшу кількість обстрілів. Тут, зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі населеного пункту Лобачеве.

За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, інформує штаб АТО.