На Рівненщині поліція вилучила понад 100 кілограмів бурштину (ФОТО)

Під час проведення профілактичних заходів оперативники Управління захисту економіки у Рівненській області Національної поліції отримали інформацію про перевезення великої партії незаконно добутого каміння.

У подальшому поліцейські з'ясували, коли зловмисники будуть транспортувати видобутий камінь. Оперативники УЗЕ в Рівненській області долучили до заходів патрульну поліцію м. Рівне.

На автодорозі Рівне-Луцьк поліцейські зупинили автомобіль "перевізників". У салоні транспортного засобу знаходились мішки та пакети з бурштином – понад 110 кілограмів. За попередніми даними, вартість вилученого незаконно видобутого каміння становить понад 300 тисяч гривень.

На даний час слідчим Рівненського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, які причетні до незаконного видобування бурштину-серцю, а також канали збуту та місця його скупки.