Фермер тримав викрадене подружжя на ланцюгу

У Мелітопольському районі Запорізької області фермер викрав подружжя та тримав людей на ланцюгу в покинутому ангарі. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Запорізькій області.

3 квітня 2017 р. о 16:39 до Мелітопольського відділу поліції надійшла інформація про те, що місцевий фермер, 1954 року народження, помістив у покинутий ангар подружжя і насильно утримує його.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво ГУНП і Мелітопольського відділу поліції. В ангарі правоохоронці виявили чоловіка 1971 р. н., який був прикутий ланцюгом до металевої труби.

"Під час огляду в приміщенні ангара виявлено 82 мисливські патрони 16-го калібру, 24 патрони калібру 7,62 мм, 35 тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку мисливського пороху", - повідомили в поліції.

Власника будівлі доставили у відділ, допитали і затримали згідно до ст. 208 КПК України.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваного може чекати до семи років позбавлення волі.