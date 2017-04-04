АТО: ситуація загострюється, 5-ять військових поранено, двоє загинуло

Ситуація у районі проведення АТО загострюється, кількість провокаційних обстрілів наших позицій – збільшується. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, за минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Епіцентром вогневого протистояння став учора Маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Березового. Морських піхотинців у районі Гнутового та Водяного, накривав вогнем з БМП. Гранатомети різних систем противник застосовував для ураження наших позицій під Богданівкою та Чермаликом, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Широкиного та Красногорівки. В районі Гнутового активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки та Шахти Бутівка, де російсько-терористичні підрозділи обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібрів 120мм та 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З мінометів калібру 82мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь у районі Пісків. По захисниках Верхньоторецького ворог бив з гранатометів, а по українських військовослужбовцях поблизу Кам’янки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського ворог обстріляв з міномету калібру 120мм.

Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Двоє українських воїнів загинули, інформує штаб АТО.