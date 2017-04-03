Поліція Києва, Харкова та Дніпра переходить на посилений варіант несення служби

Поліція Києва, Харкова та Дніпра переходить на посилений варіант несення служби

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків.

Джерело: Відомості

У зв’язку з подіями на території РФ, пов’язаними з вибухами у метрополітені в м. Санкт-Петербург, поліція трьох міст, де є метрополітен – у Києві, Харкові та Дніпрі – переходить на посилений варіант несення служби. Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України.

До  складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Національної гвардії.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Національна поліція України звертається до громадян з проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися, а слід негайно повідомити найближчого працівника поліції або зателефонувати на спецлінію 102.

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