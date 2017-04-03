Поліція Києва, Харкова та Дніпра переходить на посилений варіант несення служби

У зв’язку з подіями на території РФ, пов’язаними з вибухами у метрополітені в м. Санкт-Петербург, поліція трьох міст, де є метрополітен – у Києві, Харкові та Дніпрі – переходить на посилений варіант несення служби. Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України.

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучатимуть кінологів і вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені нестимуть військовослужбовці Національної гвардії.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Національна поліція України звертається до громадян з проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна їх торкатися, а слід негайно повідомити найближчого працівника поліції або зателефонувати на спецлінію 102.