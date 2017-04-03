Закон "Про освіту" може бути прийнятий не пізніше кінця липня 2017 року
Структура школи поділятиметься на три рівні.
Національна рада реформ при Президентові України ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон «Про освіту» до кінця 6-ї сесії VIII скликання – не пізніше кінця липня 2017 року. Про це йшлося під час брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» сьогодні, 3 квітня 2017 року.
Структура школи поділятиметься на три рівні. 4 роки початкової школи, 5 років – базової та 3 роки профільної старшої школи, де діти зможуть повноцінно підготуватися як до вступу до ВНЗ, так і до самостійного життя в реальному світі.
Нагадуємо, що під час Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» Президент України Петро Порошено наголосив на тому, що питання освіти – перший пріоритет для реформування держави. Україна успадкувала від радянського періоду розгалужену мережу загальноосвітніх закладів, яка потребує оновлення, аби відповідати сучасним нормам.
Учасники засідання зійшлися на тому, що в суспільстві накопичився значний попит на реформування саме середньої освіти. Окремої уваги потребує забезпечення рівного доступу до навчання усім, незалежно від соціального статусу, статі, стартових можливостей та індивідуальних особливостей.