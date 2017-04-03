Закон "Про освіту" може бути прийнятий не пізніше кінця липня 2017 року

Національна рада реформ при Президентові України ухвалила рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон «Про освіту» до кінця 6-ї сесії VIII скликання – не пізніше кінця липня 2017 року. Про це йшлося під час брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» сьогодні, 3 квітня 2017 року.

Структура школи поділятиметься на три рівні. 4 роки початкової школи, 5 років – базової та 3 роки профільної старшої школи, де діти зможуть повноцінно підготуватися як до вступу до ВНЗ, так і до самостійного життя в реальному світі.

Нагадуємо, що під час Національної ради реформ на тему «Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни» Президент України Петро Порошено наголосив на тому, що питання освіти – перший пріоритет для реформування держави. Україна успадкувала від радянського періоду розгалужену мережу загальноосвітніх закладів, яка потребує оновлення, аби відповідати сучасним нормам.

Учасники засідання зійшлися на тому, що в суспільстві накопичився значний попит на реформування саме середньої освіти. Окремої уваги потребує забезпечення рівного доступу до навчання усім, незалежно від соціального статусу, статі, стартових можливостей та індивідуальних особливостей.