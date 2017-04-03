Валерія Гонтарєва подала у відставку, - Ірина Луценко

Валерія Гонтарєва подала у відставку, - Ірина Луценко

Депутат від БПП Ірина Луценко повідомила про відставку Валерії Гонтарєвої.

Джерело: Відомості

За її словами, голова Національного банку написала заяву про відставку, оскільки виконала поставлені перед нею завдання.

Раніше в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розповіли про те, що стосовно керівників Нацбанку ведеться розслідування у справі про розтрату коштів.

За словами глави НАБУ Артема Ситника, керівники Нацбанку замішані у витрачанні коштів, які виділялися комерційним банкам на рефінансування.

Збиток від дій чиновників оцінили в мільярди гривень.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...