Програма забезпечення безкоштовними ліками в Україні розпочалася, - Володимир Гройсман

Програма забезпечення безкоштовними ліками громадян України, які страждають на діабет, астму, серцево-судинні захворювання, розпочала роботу з 1 квітня, всі рішення ухвалені. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи позачергове засідання Уряду.

"Ми почали з 1 квітня. Хочу запевнити українських громадян - ви будете отримувати безкоштовні ліки - ті, кому це необхідно. Рішення прийнято, система має працювати", - підкреслив Глава Уряду.