На Рівненщині на готельну парковку кинули гранату

Близько 00:30 3 квітня в поліцію надійшло повідомлення від адміністратора закладу, що на території готельного комплексу в селі Колоденка вибухнув невідомий предмет, в результаті чого пошкоджено два автомобілі. Ніхто не постраждав.

Поліцейські на місці події встановили, що з боку автодороги "Київ-Чоп" невідомий кинув на територію паркування готельно-розважального комплексу предмет, схожий на гранату "РГД-5".

В результаті вибуху були пошкоджені автомобілі "Opel Antara" 46-річного львів'янина та "Skoda Octavia", який належить 35-річному киянину. Водії прямували до Львова і до Києва за особистими справами і зупинилися в готельному комплексі.

По частині 4 статті 296 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Поліцейські проводять оперативні заходи по встановленню осіб зловмисників. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінниці стався вибух у приміщенні центру лазерної косметології; можливо, здетонувала граната.