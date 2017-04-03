АТО: провокації з боку ворога продовжуються

Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська за минулу добу 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Найбільшу вогневу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. З мінометів калібру 82мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї застосовував поблизу Водяного, Широкиного та Чермалика.

На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів обстрілював захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів гатив по позиціях поблизу Кам’янки та Опитного. В районі Троїцького активізувався ворожий снайпер.

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах наших військ поруч населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Валуйського та Станиці Луганської.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» та вогонь у відповідь не відкривали.

За добу поранено одного українського воїна, інформує штаб АТО.