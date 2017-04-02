На Рівненщині вбили адвоката та поранили колишнього начальника обласної міліції

Від отриманих травм 43-річна жінка померла.

Торік Віта Шаблій претендувала на посаду директора Дубенського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Фото — із засідання комісій облради

Під час стрілянини також поранили «свободівця» В`ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції. Він перебуває у лікарні.

Віта Шаблій з 1995 до 2002 року працювала на посадах секретаря судового засідання та консультанта Дубенського міськрайонного суду. У 2002 році була юрисконсультом Дубенського цукрового заводу, у 2002-2008 роках працювала помічником судді Дубенського міськрайонного суду. З 2008 року стала адвокатом. Під час Революції Гідності була головою дубенського Майдану.

Жінка ростила сина — Віталія Чайку, 1999 року народження.

З відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Рівненській області «РВ» підтвердили факт загибелі жінки, подробиці обіцяють повідомити вже незабаром. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група, інформує Рівне вечірнє.