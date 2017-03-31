Гройсман хоче з 1 жовтня підвищити пенсії в Україні

​Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що Верховна Рада ухвалить урядовий проект пенсійної реформи найближчим часом - на цій сесії Парламенту, яка завершується 15 липня, і в разі такого ухвалення Уряд матиме можливість підвищити пенсії українцям вже з 1 жовтня. Про це Глава Уряду заявив під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ на тему "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання". Він додав, що власне проект реформи буде представлений громадськості найближчим часом.

"Я переконаний, що за наявності підтримки в українському Парламенті в 226 голосів, ми можемо до завершення цієї сесії - до 15 липня - проголосувати за основу і в цілому [проект реформи], і з 1 жовтня в країні усім підняти пенсії. Я розумію, як це зробити, і готовий за це нести відповідальність. Буду просити підтримки українських громадян і буду просити підтримки українського Парламенту. Глибоко переконаний, що при такій підтримці система буде змінена, вона буде абсолютно правильно працювати в інтересах українських громадян", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він додав, що цього року треба змінити ситуацію і припинити нарешті процеси, через які 80% українців отримують мінімальні пенсії.

Володимир Гройсман звернув увагу, що на думку урядовців, пенсійна реформа має включати три критерії: справедливість, бездефіцитність Пенсійного фонду та підвищення пенсій українцям.

Так, значна частина пенсіонерів, які свого часу не сплачували жодної копійки до Пенсійного фонду, отримують сьогодні таку ж мінімальну пенсію, як ті пенсіонери, що платили внески до Пенсійного фонду. "Це несправедливо", - переконаний Володимир Гройсман.

Він пояснив, що пенсійна реформа, в її урядовому варіанті, передбачає низку заходів, які дозволять вже за 7 років повністю ліквідувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду, який на сьогодні перевищує 140 млрд грн і є більшим за бюджет заходів безпеки і оборони на поточний рік.

"Моє завдання - створити таку систему, щоб через 7 років дефіцит бюджету Пенсійного фонду дорівнював нулю, або був близьким до нуля", - підкреслив Володимир Гройсман.

Разом з тим він не виключив, що проект пенсійної реформи буде розкритикований деякими політиками-популістами аналогічно тому як свого часу критикували підвищення мінімальної заробітної плати удвічі. Тоді, підкреслив Володимир Гройсман, Уряд критикували, а сьогодні "деякі політикани" заявляють, що "це вони змусили Уряд прийняти таке рішення".

Водночас позитивні показники свідчать про правильність ухваленого рішення, що також доведуть результати першого кварталу, - зазначив Глава Уряду.