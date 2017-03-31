У Маріуполі підірвали заступника начальника контррозвідки Донецької СБУ

Сьогодні, близько 8.30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, у результаті чого загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш.

«СБУ зробить все, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко», – сказав Голова СБ України Василь Грицак.

У Олександра Хараберюша залишилося двоє діток, молодшій доньці – два роки.

Служба безпеки України висловлює родині та близьким Олександра глибокі співчуття. «Родина нашого співробітника отримає від Служби повну підтримку. Ми не полишаємо своїх у біді», – наголосив Голова СБУ.