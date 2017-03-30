МВФ обговорить мільярдний транш Україні 3 квітня

Виділення чергового мільярдного траншу Україні планується обговорити на засіданні ради директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня. Такий документ розісланий учасникам засідання. Правда, в офіційному порядку засідання директорів МВФ значиться лише обговорення економічної ситуації в Сан-Марино.

Зміни в графік поки не внесені. Раніше рада директорів МВФ перенесла обговорення питання про завершення третього перегляду програми розширеного фінансування України.

Чотирирічна програма фінансової допомоги МВФ Україні передбачає виділення 17,5 мільярда доларів. Київ уже отримав три транші на загальну суму 7,7 мільярда доларів. При цьому останній транш був отриманий у вересні 2016 року. Всього в 2017 році Україна розраховує отримати від МВФ ще близько 5,4 мільярда доларів.