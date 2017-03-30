З сьогоднішнього дня в Україні починає працювати закон про е-декларації для антикорупціонерів

В Україні 30 березня набрав чинності закон №1975-VIII, який звільняє від обов'язку подавати електронні декларації деякі категорії військовослужбовців і зобов'язує звітувати про статки представників громадських організацій, спрямованих на протидію корупції. Вчора документ опублікували в офіційному виданні Ради "Голос України".

Закон звільнив від е-декларування курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки. Власне, це єдина норма, яка містилася у законопроекті на момент його подачі президентом України на розгляд Верховної Ради. Щоправда, у даному законі її доповнили уточненням - вищезазначені особи не мають звітувати про статки, якщо не перебувають на інших посадах, які зобов'язують подавати е-декларації.

Подовжено строк подачі е-декларації для військовослужбовців, не звільнених від звітування про статки. Якщо вони беруть участь безпосередньо у бойових діях, то можуть подавати декларації за минулий рік не до 1 квітня, а протягом 3 місяців з моменту прибуття до місця проходження військової служби чи дня завершення такої служби.

Військовослужбовці не мають зазначати в електронних деклараціях про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду.

Тим часом вводиться обов'язок декларувати свої статки осіб, які входять до складу Громадської ради доброчесності, громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних програм.

Також зобов'язані подавати електронні декларації особи, які:

- отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом);

- систематично, протягом року, виконують роботи, надають послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, - якщо фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції;

- є керівниками або входять до складу вищого органу управління, інших органів управління громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції".

Антикорупціонери мають повідомити про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання та протидії корупції, назву громадського об’єднання або іншого непідприємницького товариства та його органу управління.

Згідно документу, до обрання мають подати декларації зареєстровані кандидати у нардепи ВРУ чи ВР Автономної Республіки Крим, зареєстровані кандидати на пост президента, зареєстровані кандидати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост.

У разі обрання чи вступу на посаду, що передбачає електронне декларування, особа має подати звіт про статки протягом 10 календарних днів з моменту вступу на посаду.

Згідно документу, строк подання декларацій для тих, хто робитиме це вперше у 2017 році, подовжено до 1 травня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект у першому читанні 14 березня. У ході обговорень профільний комітет підтримав ініціативу нардепа Тетяни Чорновол зобов'язати засновників і редакторів ЗМІ звітувати про статки, що одразу викликало резонанс у суспільстві.

Парламент ухвалив законопроект у цілому 23 березня, виключивши норму щодо працівників ЗМІ. Введення е-декларування для громадських діячів-антикорупціонерів також викликало супротив. Зокрема, було зареєстровано постанову про скасування результатів голосування за законопроект, втім, депутати її відхилили.

У понеділок 27 березня закон підписав спікер ВРУ Андрій Парубій та президент України Петро Порошенко, 29 березня закон було опубліковано в офіційному виданні парламенту "Голос України".