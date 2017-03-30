АТО: Ситуація залишається напруженою

Порушуючи існуючі домовленості російсько-окупаційні війська обстрілюють укріплення українських захисників зі зброї калібром більше 100 мм..

Так, на Маріупольському напрямку зі 122мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районах населених пунктів Широкине, Гнутове та Водяне. З мінометів калібру 120мм ворог вів вогонь по позиціях неподалік Гнутового, а з 82мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Марїнку, Водяне та Павлопіль. По позиціях в районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП противник обстрілював морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, поблизу Троїцького, ворог застосував артилерію калібру 152мм. Опорні пункти українських воїнів поблизу Авдіївки, Троїцького та Луганського противник накривав вогнем мінометів калібру 120мм, а захисників Опитного, Авдіївки та Кам’янки – з мінометів калібру 82мм. У Троїцькому вів вогонь танк, у Луганському – БМП. Опорні пункти поблизу Кам’янки та Невельського противник обстрілював з великокаліберних кулеметів та з гранатометів різних систем

На Луганському напрямку, у районі населеного пункту Калинове-Попасна, зафіксовано застосування ворогом артилерії калібру 122мм. З мінометів калібру 120мм, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Кримського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів противник обстріляв позиції поруч Станиці Луганської та Новоолекандрівки.

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.

За добу загинули два українських захисники, ще троє отримали пораненн, інформує штаб АТО.