АТО: ситуація ускладнюється - троє військових загинуло, восьмеро поранено

Ситуація у районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем калібру 122мм, зі 120мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, у Широкиному по морських піхотинцях бив танк, та вели вогонь снайпери. З мінометів калібру 120мм ворог обстрілював оборонців Гнутового, Павлополя, Лебединського та Талаківки. З озброєння БМП російсько-окупаційні підрозділи гатили в районі Новотроїцького. Поблизу Красногорівки та Марїнки противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.

Гаряче учора було і на Донецькому напрямку, де по українських воїнах противник застосував практично весь арсенал важкого озброєння. По захисниках Троїцького російсько-окупаційні війська гатили зі 152мм артилерійських систем, мінометів калібру 120мм та 82мм. Також міномети калібру 120мм ворог застосовував під Авдіївкою та Луганським. З 82мм мінометів бив по оборонцям Кам’янки, Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював наших захисників у районі Кам’янки, а БМП – опорні пункти поблизу Верхньоторецького та Пісків. Активізація ворожих снайперів спостерігалась поблизу Троїцького.

На Луганщині з ПТРК ворог обстріляв захисників Новозванівки. По оборонцям Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського вів вогонь з гранатометів.

З РСЗВ «Град-П» російсько-окупаційні війська обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки.

Аби подавити вогневу активність ворога наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу троє українських воїнів загинули, вісьмох було поранено, інформує штаб АТО.