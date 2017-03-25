Прощання з убитим Денисом Вороненковим відбудеться сьогодні у Києві

Прощання з екс-депутатом Держдуми Росії Денисом Вороненковим відбудеться сьогодні в Києві.

Про це повідомив в Твіттері Ілля Пономарьов. За його словами, відспівування пройде у Володимирському соборі. Початок опівдні за місцевим часом. Раніше Пономарьов повідомив, що Вороненкова поховають у столиці. Денис Вороненко був убитий 23 березня в Києві. Злочинець був поранений охоронцем і пізніше помер в лікарні.