АТО: ситуація напружена - двоє військових загинуло, двоє поранено

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу російсько-окупаційні війська 78 разів обстріляли позиції українських захисників.

На Донецькому напрямку, під вогнем артилерійських систем калібру 152мм опинились позиції неподалік Зайцевого. Міномети калібру 120мм ворог застосував поблизу Майорського, Авдіївки, Верхнєторецького, а з мінометів калібру 82мм противник вів вогонь по позиціям під Авдіївкою, Троїцьким, шахтою Бутівка, Верхнєторецьким, Новоселівкою Другою. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська застосовували поруч Авдіївки, Пісків, Невельського, Луганського. А по захисниках шахти Бутівка бив танк.

На Маріупольському напрямку, позиції під Широкиним та Водяним ворог обстрілював з мінометів калібрів 120мм та 82мм. З гранатометів та кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Водяного, Гнутового, Широкиного та Талаківки. Морських піхотинців під Водяним обстрілював снайпер.

На Луганському напрямку, по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82мм, гранатометів та кулеметів.

За минулу добу двоє українських захисників загинули, ще двоє, отримали поранення, інформує штаб АТО.