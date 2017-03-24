Вбивця Вороненкова був агентом російських спецслужб

Вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова був агентом російських спецслужб, впровадженим в українські силові структури. Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко. За його словами, кілер дійсно служив в Нацгвардії України 13 місяців, проте не був учасником бойових дій. Геращенко заявив, що вбивця був завербований російськими спецслужбами в 2014 році. В даний час правоохоронці вивчають його біографію і опитують колишніх товаришів по службі.

Убитий Денис Вороненко знаходився під охороною українських спецслужб, - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Він також відзначив професіоналізм охоронця убитого екс-депутата Держдуми.

Пан Вороненко отримав одну кулю в шию, дві в голову та одну в живіт. Помер на місці. Кілера підвозила машина Daewoo. Зараз відстежуємо її пересування доступними нам засобами, які фіксують рух машин.

Загиблий пан Вороненко знаходився під охороною однієї зі спецслужб України. Людина, яка була поранена і яка змогла нанести відповідні постріли на постріли кілера, є діючим співробітником спецслужб України.

Нагадаємо, Вороненко давав свідчення в справі Януковича щодо прикриття російської агресії на території України.

Служба безпеки України забезпечить вдові Вороненкова Марії Максаковій і екс-депутату Держдуми Іллі Пономарьову, який також знаходиться на Україні, охорону.