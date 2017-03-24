АТО: ситуація загострюється, поранено трьох українських військових

Порушуючи існуючі домовленості, російсько-окупаційні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше 100мм. Вогневі контакти відбувалися вздовж всієї лінії розмежування.

Так, на Донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів ворог завдав по позиціям під Авдіївкою та шахтою Бутівка, обстрілюючи їх з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82мм та 120мм. Зі ствольної артилерії калібру 122мм противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських воїнів обстрілював снайпер.

На Маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись Широкине. По позиціям морських піхотинців ворог вів вогонь з гранатометів, зенітної установки, мінометів калібру 120мм, танку, РСЗВ «Град-П». Захисників Марїнки противник обстрілював з танку, мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу Красногорівки зафіксовано застосування ворогом мінометів калібру 120мм та артилерійських систем калібру 122мм, а в районах населених пунктах Водяне та Новотроїцьке російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120мм та крупнокаліберних кулеметів були обстріляні наші позиції під Новозванівкою, а з гранатометів різних систем та кулеметів – позиції поблизу Кримського, Попасної та Новотошківки.

Аби знизити вогневу активність ворога українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців, інформує штаб АТО.