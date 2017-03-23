Відео пожежі на складах на Харківщині

У Мережі очевидці викладають нові відео з місця пожежі на складі боєприпасів в місті Балаклія, що на Харківщині.

Нагадаємо, займання сталося близько 3-ої години ранку. Вогонь поширився по всьому складу, що викликало детонацію снарядів.

Військовий прокурор Матіос назвав подію диверсією. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Проходить масштабна евакуація місцевих жителів.

За словами очевидців, на виїзді з міста утворилися пробки.