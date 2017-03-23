Через вибух складів з Харківщини евакуйовано 20 тисяч мирного населення

Як повідомив Степан Полтарак, жертв серед в військовослужбовців і цивільного населення на даний момент немає.

"У цьому районі закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів", - сказав він.

Міністр зазначив, що на даний час пожежу не ліквідовано.Розліт снарядів становить від 1 до 2 кілометрів.

Спрогнозувати, коли вдасться ліквідувати цю пожежу, глава Міноборони не зміг, оскільки на це впливатимуть багато факторів.

Полторак підтвердив, що за попередніми висновками причиною пожежі і вибухів на складах зброї була диверсія - вибух, який здійснила ДРГ близько 3 ранку.

У той же час міністр запевнив, що значної шкоди обороноздатності країни ці вибухи не завдали.

"Велика частина боєприпасів з початку АТО була розосереджена по інших базах і складах, а також була переміщена в зону проведення операції", - повідомив Полторак.

Він також зазначив, що після диверсії на артилерійських складах під Балаклією на всіх військових складах України посилено охорону.