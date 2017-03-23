Диверсія: На Харківщині вибухнув великий склад боєприпасів

У Харківській області сьогодні, 23 березня, вночі стався потужний вибух на складі боєприпасів. Інцидент стався біля міста Балаклія. Частина населення цього міста, а також мешканців прилеглих сіл (потрапляють у зону можливого ураження) евакуюють.

Про це повідомила прес-служба Держнадзвичайних ситуацій.

У Міністерстві оборони уточнили, що інцидент стався о 2:45 ночі. Розгорнуто штаб гасіння пожежі.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 250 осіб особового складу та 50 одиниць техніки. Приведені в готовність резервні сили і засоби, у тому числі піротехнічні розрахунки.

На місце подій прибула оперативна група на чолі з виконуючим обов'язки голови ДержНС Мельчуцким О. Р.

Військовий прокурор Анатолій Матіос на сторінці в Facebook повідомив, що від місця детонації встановлена умовна зона небезпеки розльоту боєприпасів. Її відстань становить сім кілометрів.

Даних про людські жертви немає.

На місце події виїхало керівництво області та правоохоронних органів.

За вказівкою міністра оборони з Києва вилетів борт з комісією під керівництвом заступника міністра оборони з озброєння Павловського.

Держприкордонслужба на східно-південному кордоні посилила режим прикордонного контролю.

За попередніми даними, причиною вибух на військовому складі Міноборони в Балаклії Харківської обл. є диверсія. Про це повідомив військовий прокурор Анатолій Матіос на сторінці в Facebook.

За попередніми даними (тепер вже за результатами слідчих дій слідчо-прокурорської групи військових прокурорів Харківського гарнізону та слідчого підрозділу СБУ в Ханковской області, які знаходяться на місці подій), в результаті диверсії сьогодні вночі о 2:46 на декількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові і артилерійські снаряди 125 і 152 мм) біля місця Балаклія Харківської області стався вибух і виникла пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів, йдеться в повідомленні.