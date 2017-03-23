54 молодих українських вчених отримають гранти на загальну суму понад 3,5 млн гривень

54 молодих українських вчених отримають гранти на загальну суму понад 3,5 млн гривень

Гроші на ці гранти вже зарезервовано у Державному бюджеті України на 2017 рік.

Джерело: Відомості

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 54-ом молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. гривень. Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосоване на Уряді сьогодні, 22 березня 2017 року.

Гроші на ці гранти вже зарезервовано у Державному бюджеті України на 2017 рік. Для того, щоб ці кошти були надані молодим науковцям, залишився один крок – підписання відповідного розпорядження Президентом України.

На конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень у 2016 році на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік було подано 152 заявки. Саме з них і обирали переможців.

З переліком переможців, найменуванням досліджень, під які вони отримали гранти, а також з їхнім місцем роботи можна ознайомитися тут.

Також нагадуємо, що для збільшення підтримки молодих учених МОН започаткувало Конкурс молодих учених, в межах якого було відібрано 79 проектів-переможців. Вперше молодим науковим колективам надали можливість самостійно здійснювати наукові дослідження і розробки. Цього року було збільшено суму фінансування конкурсу, яка загалом становитиме 28,4 млн гривень.

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