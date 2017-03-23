54 молодих українських вчених отримають гранти на загальну суму понад 3,5 млн гривень

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження Президента України, що передбачає надання грантів 54-ом молодим українським вченим на загальну суму 3 млн 540 тис. гривень. Відповідне розпорядження було подано МОН та проголосоване на Уряді сьогодні, 22 березня 2017 року.

Гроші на ці гранти вже зарезервовано у Державному бюджеті України на 2017 рік. Для того, щоб ці кошти були надані молодим науковцям, залишився один крок – підписання відповідного розпорядження Президентом України.

На конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень у 2016 році на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік було подано 152 заявки. Саме з них і обирали переможців.

З переліком переможців, найменуванням досліджень, під які вони отримали гранти, а також з їхнім місцем роботи можна ознайомитися тут.

Також нагадуємо, що для збільшення підтримки молодих учених МОН започаткувало Конкурс молодих учених, в межах якого було відібрано 79 проектів-переможців. Вперше молодим науковим колективам надали можливість самостійно здійснювати наукові дослідження і розробки. Цього року було збільшено суму фінансування конкурсу, яка загалом становитиме 28,4 млн гривень.