АТО: За минулу добу зафіксовано 84 обстріли

Збройними Силами України. Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції українських захисників.

За минулу добу зафіксовано 84 обстріли.

На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів українських позицій зафіксовано під Широкиним, захисників якого ворог обстрілював з мінометів 120мм та 82мм калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З артилерійських систем калібру 122мм та РСЗВ «Град –П», противник вів вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. Під Павлополем, Лебединським, Гнутовим та Чермаликом ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. У Марїнці наші позиції обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку найбільш гарячою точкою була Авдіївка, оборонців якої російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з мінометів, гранатометів, кулеметів, та протитанкових ракетних комплексів. Під Зайцевим по позиціям українських захисників ворог застосував ствольну артилерію калібру 152мм. З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗС України під Луганським, Троїцьким та Верхньоторецьким.

На Луганському напрямку найбільших ударів ворога зазнали захисники Новозванівки, яку російські найманці обстрілювали з 120мм мінометів, гранатометів та кулеметів. По позиціям у районі Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82мм, а під станицею Луганською – з гранатометів та стрілецької зброї.

Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч. За добу один український воїн загинув ще одного було поранено, інформує штаб АТО.