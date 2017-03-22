Військовослужбовців, які отримали опіки внаслідок пожежі в Троїцькому, доставили у військовий госпіталь Дніпра

Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке, що на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали термічні опіки різного ступеня ураження.

Силами пожежних розрахунків з міста Попасна, пожежу було ліквідовано.

Постраждалих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8, у медичні заклади Дніпра.

За даним випадком, для з’ясування обставин виникнення пожежі, Військова служба правопорядку проводить перевірку, інформує штаб АТО.