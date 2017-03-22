Кабмін сьогодні планує затвердити кількість громадян, які підпадають під весняний призов

Кабінет міністрів України сьогодні, 22 березня 2017 року, в ході засідання планує затвердити кількість громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, а також обсяг видатків для проведення призову у квітні - травні 2017 року. Про це йдеться в порядку денному засідання Кабміну і в документі, який є в розпорядженні РБК-Україна. Всього призову на строкову військову службу в квітні-травні 2017 року підлягають 14 135 осіб, в тому числі 9135 осіб в Збройні сили України, 4200 - це в Національну гвардію і 800 - в Держспецтрансслужбу. Відзначимо, що найбільше людей призвуть з Дніпропетровської області (1480), а найменше - з Луганської (210).