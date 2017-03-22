На Сумщині у поліцейського під час обшуків знайшли масу зброї, золоті злитки і прапор РФ

Прокуратура Сумської області на Україні провела обшуки в квартирі керівника Шосткінського відділу поліції. Обшуки пройшли в рамках справи про хабарництво.

В результаті правоохоронці виявили в будинку велику кількість зброї, золоті злитки, ювелірні вироби, колекцію монет, повідомили ЗМІ з посиланням на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

В даний час проти полковника порушено відразу 2 кримінальні справи - за незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації.