На Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту

Діяльність злочинного угруповання, що спеціалізувалося на збуті фальшивої валюти виготовленої на тимчасово окупованих територіях, припинила на Черкащині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Так звані «міняли» збували «липові» купюри, переважно російські рублі та долари США, на території Черкащини та в інших регіонах країни.

Оперативники спецслужби затримали одного з кур’єрів угруповання під час продажу 800 доларів США.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 тисяч доларів США, майже один мільйон гривень, 7 тисяч 500 євро, дві тисячі польських злотих та 43 тисячі російських рублів, а також незареєстровану вогнепальну зброю. Купюри відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Встановлюються особи всіх причетних до протиправної діяльності.