На Черкащині СБУ викрила злочинців, які збували фальшиву валюту
Так звані «міняли» збували «липові» купюри, переважно російські рублі та долари США.
Діяльність злочинного угруповання, що спеціалізувалося на збуті фальшивої валюти виготовленої на тимчасово окупованих територіях, припинила на Черкащині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Так звані «міняли» збували «липові» купюри, переважно російські рублі та долари США, на території Черкащини та в інших регіонах країни.
Оперативники спецслужби затримали одного з кур’єрів угруповання під час продажу 800 доларів США.
Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 тисяч доларів США, майже один мільйон гривень, 7 тисяч 500 євро, дві тисячі польських злотих та 43 тисячі російських рублів, а також незареєстровану вогнепальну зброю. Купюри відправлені на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Встановлюються особи всіх причетних до протиправної діяльності.