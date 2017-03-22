Кіпр готовий прийняти українських дітей на відпочинок

Міністр освіти і культури Республіки Кіпр Костас Кадіс висловив готовність кіпрської сторони прийняти дітей тимчасово переміщених осіб з України на літній період у дитячих таборах Міністерства, яке він очолює. Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з паном Костасом Кадісомсьогодні, 21 березня, що проходила в рамках робочого візиту Лілії Гриневич до Республіки Кіпр.

Сторони обговорили стан та перспективи українсько-кіпрської співпраці в галузі освіти, зокрема підготовку до підписання Угоди про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені.

Міністри домовились активізувати підготовку проекту Угоди, на підписання документу Лілія Гриневич запросила пана Костаса Кадіса в Україну. Також вони обговорили практику запровадження подвійних дипломів, яка на сьогодні існує у співпраці з іншими європейськими країнами.

Очільниця МОН на зустрічі представила концепцію Нової української школи. Міністри обговорили проблеми оцінювання, підготовки, сертифікації та атестації вчителів. Окремо було піднято питання інклюзивної освіти, яка добре розвинута на Кіпрі.

Цього ж дня відбулася зустріч Лілії Гриневич з Головою парламентського комітету з питань освіти і культури Палати представників Республіки Кіпр Кір’якосом Хаджіяннісом. Вони обговорили законодавчу базу та реформування систем освіти як в Україні, так і на Кіпрі.

Сторони також наголосили на важливості імплементації тем, пов’язаних з правами людини, наскрізно у навчальну програму. Крім цього, Міністр зазначила про важливість соціальної та громадянської компетентностей для життя у демократичному суспільстві.

Нагадуємо, що з 21 до 23 березня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебуває у місті Нікосія, Республіка Кіпр, де бере участь у Міжнародній конференції Ради Європи «Забезпечення демократії через освіту», а також планує провести низку зустрічей.