У Києві в шахті ліфта виявили труп чоловіка

У столиці минулої ночі виявили труп чоловіка, який перебував у шахті ліфта будинку по пр. Перемоги, 131-А. Про це повідомили в прес-службі столичного управління ДержНС.

"19 березня о23:23 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДержНС України в м. Києві надійшло повідомлення від співробітників поліції, що по вул. Перемоги, 131-А, у 25-поверхову недобудованому будинку в шахті ліфта знаходиться тіло чоловіка. На місце події прибули бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою рятувальної мотузки рятувальники дістали тіло чоловіка з шахти ліфта та передали правоохоронним органам", - йдеться в повідомленні.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.