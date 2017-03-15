Адміністрація Президента дала вказівку на травлю Садового

Адміністрація президента розіслала темники депутатам БПП, які стосуються, зокрема, законопроекту президента про подвійне громадянство, діяльності російських банків в Україні та блокади Донбасу.

Про це пише Українська правда, посилаючись на документи, які є в її розпорядженні.

Зокрема, законопроект, яким Порошенко пропонує визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України, пропонують трактувати як натяк олігарху Ігорю Коломойському.

"Законопроект Порошенка – попереджувальний сигнал таким олігархам, як Ігор Коломойський, який має не одне, а три громадянства", - сказано у темнику.

Окрім того, законодавча ініціатива має свідчити про позицію президента у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, який нібито має паспорти трьох країн.

"У разі прийняття законопроекту доведеться визначатися не лише багатьом політикам, але й тим громадянам України у Закарпатській та Чернівецькій областях, які встигли отримати угорські та румунські паспорти", - йдеться у темнику.

У розрізі теми про підписання ватажком "ДНР" Олександром Захарченком "указу" про встановлення держкордону з Україною, Адміністрація президента пропонує критикувати мера Львова Андрія Садового.

"Своїм так званим указом Захарченко де-факто підтримав позицію Самопомочі, яка вже давно пропонує ізолювати ОРДЛО від України, і в неділю заявила про підтримку блокади. Фактично Садовий і Захарченко діють "в чотири руки", фіксуючи розрив України", - сказано у темнику.

Розкритикувати пропонують також і позицію Садового щодо акцій із блокування торгівлі з окупованими територіями.

"Правда в тому, що розпочавши акцію, вони ("Самопоміч — ред.) вже не можуть її зупинити – вона вийшла з-під їхнього контролю. Примітивна маніпуляція емоціями людей, використання болю тих, хто втратив побратимів призвела до того, що нардепи Садового вже бояться щось сказати наперекір блокувальникам", - йдеться у темнику.

"Боїться блокувальників і сам Андрій Садовий, інакше б йому довелося зізнатися, що він використав їхні почуття в своїх інтересах. Тому після переговорів з Президентом Андрій Садовий всіляко намагається пом’якшити враження", - говориться у посланні АП.