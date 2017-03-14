Вчора, після силового розгону Редуту на Кривому Торці, пропав один з учасників Блокади. Герасименко Павло Валерійович. 25 років, майданівець, ветеран Війни за Незалежність. Позивний "Доцент".

У 2014 у боях під Металістом втратив ногу. Ходить на протезі. Мучать сильні фантомні болі - раз в півтори години потрібен прийом лікарських препаратів. Приїхав разом з братом з Білої Церкви. На даний час брат звільнений з відділення поліції, проте Павло з ним, (як і сім'єю) на зв'язок не виходив.

Розслідування проведене Штабом по гарячих слідах показало наступне. Вчора о 16-00 Павло був привезений Швидкоюї Допомою з Торецкого відділення поліції в Торецкую міську лікарню. Далі він був госпіталізований, однак історія хвороби оформлена не була. Факт госпіталізації таким чином був прихований. В 18-00 його забрали з лікарні співробітники поліції.

Далі, за однією з версій, розказаних співробітниками поліції, він був вивезений з Торецка в Костянтинівку і його "посадили на поїзд", за іншою версією співробітники поліції відвезли його в Костянтинівку і за свій рахунок поселили його в готелі. Перевірка проведена Штабом результатів ще не дала - Павло досі не знайдений. Прошу всіх, кому відомо місцезнаходження цієї людини повідомити за телефоном +380503761791