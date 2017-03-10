НАБУ почало розслідування за фактами незаконного збагачення першого заступника голови СБУ

10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України).

Підставою для реєстрації кримінального провадження, відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, стали матеріали журналістських розслідувань.

Розслідування даних фактів доручено Головному підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Нагадуємо, що станом на 3 березня 2017 року на основі аналізу е-декларацій детективи Бюро за фактами внесення недостовірних відомостей (ст. 366-1 ККУ) та за фактами незаконного збагачення (ст. 368-2 ККУ) здійснюють розслідування 34 кримінальних проваджень.

Із них 15 стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 — керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, Державної фіскальної служби, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ.