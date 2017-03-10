НАЗК навчатиме службовців виявляти корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе навчання у форматі «тренінг для тренерів» на тему фінансового контролю та моніторингу способу життя. Окремий навчальний модуль, розроблений фахівцями НАЗК, викладатиметься 11, 13 та 15 березня.

Тренінг пройде для представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, які в подальшому забезпечуватимуть організацію та проведення системної роботи з антикорупційного навчання серед працівників своїх відомств, включає юридичні аспекти e-декларування, питання щодо відповідальності та порядку перевірки декларацій.

Також під час навчання передбачено обговорення «опорного конспекту» тренера по роботі з деклараціями і використання он-лайн чернетки у подальших тренінгах.

Учасники опрацюють типові запитання щодо заповнення декларацій.

До участі в навчанні запрошені представники Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Державної судової адміністрації України, обласних державних адміністрацій.

Як відомо, на реалізацію Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» та відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, НАЗК, серед іншого, забезпечує організацію проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.