Комітет Європарламенту сьогодні затвердив безвіз для України

Комітет Європарламенту остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

39 членів комітету проголосували за рішення, 1 утримався і 4 проголосували проти.

Євродепутат Міхал Боні перед голосуванням зробив коротку заяву щодо тріалогу між Європарламентом, Радою ЄС та Мальтійським головуванням у ЄС, в рамках якого минулого тижня узгодили безвіз для України.

Він підкреслив, що Україна виконала всі вимоги ЄС щодо надання безвізового режиму і "навіть перевершила очікування".

Як відомо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення про візову лібералізацію для України.

Після остаточного затвердження комітетом ЄП, пропозиція щодо візової лібералізації направляється до Європейського парламенту для голосування, що, як очікується, відбудеться 5 квітня.

Після цього документ буде поданий на ухвалення Радою ЄС. Там обіцяють, що українські громадяни зможуть подорожувати до країн Євросоюзу без віз у червні 2017 року.