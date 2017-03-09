АТО: військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Мар’їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російсько – окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому вогонь вели БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер.

На Донецькому напрямку зі 122 міліметрової артилерії загарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів – Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам’янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське та Станицю Луганську.

Загалом зафіксовано 69 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.

Вчора, під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера знищено, інформує штаб АТО.