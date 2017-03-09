Питання про введення безвізу для громадян України сьогодні розгляне профільний комітет Європарламенту

Питання про введення безвізу для громадян України сьогодні розгляне профільний комітет Європарламенту

Раніше Єврокомісія визнала, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму.

Джерело: Відомості

Відсутність бар'єрів для поїздок в країни Європи стане реальністю для українців вже до літа. Відбудеться це в тому випадку, якщо сьогодні комітет з питань внутрішніх справ схвалить лібералізацію візового режиму і винесе проект на голосування в Європарламент. Очікується, що депутати розглянуть це питання на початку квітня, а ще через місяць рішення має схвалити Рада ЄС.

Раніше Єврокомісія визнала, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму. При цьому Брюссель продовжить стежити за тим, як Київ бореться з корупцією і оргзлочинністю. В середині лютого Європарламент схвалив і механізм припинення вільного перетину українцями кордонів ЄС - це значить, що візи можуть знову стати обов'язковими: у випадках, якщо українці масово стануть незаконно залишатися в Європі, просити притулку, а також збільшать ризики для внутрішньої безпеки.

Угода про безвізовий режим раніше була укладена з Грузією. Її громадяни можуть вільно відвідувати 30 країн Євросоюзу, термін перебування обмежений трьома місяцями.

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