Питання про введення безвізу для громадян України сьогодні розгляне профільний комітет Європарламенту

Відсутність бар'єрів для поїздок в країни Європи стане реальністю для українців вже до літа. Відбудеться це в тому випадку, якщо сьогодні комітет з питань внутрішніх справ схвалить лібералізацію візового режиму і винесе проект на голосування в Європарламент. Очікується, що депутати розглянуть це питання на початку квітня, а ще через місяць рішення має схвалити Рада ЄС.

Раніше Єврокомісія визнала, що Україна виконала всі умови для отримання безвізового режиму. При цьому Брюссель продовжить стежити за тим, як Київ бореться з корупцією і оргзлочинністю. В середині лютого Європарламент схвалив і механізм припинення вільного перетину українцями кордонів ЄС - це значить, що візи можуть знову стати обов'язковими: у випадках, якщо українці масово стануть незаконно залишатися в Європі, просити притулку, а також збільшать ризики для внутрішньої безпеки.

Угода про безвізовий режим раніше була укладена з Грузією. Її громадяни можуть вільно відвідувати 30 країн Євросоюзу, термін перебування обмежений трьома місяцями.