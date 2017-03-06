Кіберполіція викрила організаторів мережі шахрайських сайтів

Для розповсюдження так званих “виграшних” смс-повідомлень про отримання автомобілів пройдисвіти використали понад 12 тисяч сім-карт мобільних операторів та розмістили в Інтернеті 67 фейкових “автосайтів”. Оперативники виявили трьох організаторів та 11 членів злочинної групи.

За результатами документування кіберполіція, за безпосередньою участю слідчого управління поліції Харківщини і прокуратури, провела спецоперацію щодо знешкодження організованої групи “автошахраїв”.

Поліція затримала 3 основних організаторів та 11 членів злочинної групи.

Зловмисники розсилали потерпілим смс з інформацією про виграш авто. Шахрайська схема полягала в отриманні коштів під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов’язкового платежу.

Затримані використовували найсучасніші системи захисту та анонімізації. Оперативники вилучили комп'ютерну техніку, GSM-шлюз для розсилки голосових та смс-повідомлень, мобільні термінали, понад 1500 не використаних сім-карт різних операторів. Також вилучено кошти, здобуті злочинним шляхом.

Для масового і щоденного розповсюдження так званих “виграшних” смс-повідомлень, а також з метою заплутування своїх слідів, шахраї використали понад 12 тис. сім-карт мобільних операторів.

Крім того, правоохоронцями виявлено та припинено діяльність незаконного хостингу, який забезпечував безперервну роботу 67 фейкових “автосайтів”.

У своїй протиправній діяльності зловмисники використовували карткові рахунки для привласнення та конвертації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Якщо ви стали жертвою дій цих осіб, просимо при виявленні співпадання назви сайту, банківського рахунку або номеру телефону, з якого отримували СМС, повідомляти до Департаменту кіберполіції(https://www.cybercrime.gov.ua (цілодобово) або за телефоном гарячої лінії (044) 374-3758 (з 8:45 до 18:30 в робочі дні).