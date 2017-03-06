Синові Януковича розморозили 11,5 мільйона доларів

Суд розморозив 312 мільйонів 490 тисяч гривень. Це еквівалентно 11 мільйонам 500 тисячам доларів.

Сума і ім'я фігуранта справи в рішенні суду не вказуються, відзначає РІА Новини. У рішенні йдеться, що знятий арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, відкритому в Міжнародному інвестиційному банку. Арешт на рахунок був накладений постановою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Тарасюк К.А. 25 січня 2017 року.

Саме в цій постанові було сказано, що зазначені гроші є предметом кримінального правопорушення, а їх фактичним власником є ​​Олександр Янукович.

Перерахування грошей було здійснено співробітниками Всеукраїнського банку розвитку 10 січня 2017 року. Гроші були заморожені на підставі звернення Державної служби фінансового моніторингу України.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що повернути в бюджет країни гроші оточення колишнього президента Віктора Януковича "дуже складно і на це підуть роки". Єнін згадав, що в Латвії влітку конфіскували 50 мільйонів доларів, які належали членам уряду Януковича. Але Україна не змогла надати доказів приналежності цих коштів.